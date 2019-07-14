В Нью-Йорке полностью восстановили подачу энергии

Накануне из-за сбоя без света остались более 50 тысяч жителей американского мегаполиса.

Парализованное метро, обесточенные витрины магазинов, окна ресторанов и квартир, погасшие светофоры, уличное освещение и билборды на знаменитой Times Square. Электричество вырубилось в центральной части Манхэттена около 9 вечера по местному времени Авария прервала бродвейские шоу, но артисты не растерялись и устроили выступление прямо на улице – актеры мюзикла Hadestown исполнили песню, посвященную «блекауту» — видеозаписи разлетелись по соцсетям. Отключение электроэнергии доставило массу неудобств жителям и гостям Нью-Йорка, в частности некоторым пассажирам подземки пришлось около часа ждать эвакуации, кто-то застрял в лифте. При этом, как сообщается, из-за блекаута никто серьезно не пострадал, многие здания функционировали благодаря резервным генераторам. Несколько часов назад электроснабжение в городе было полностью восстановлено. Авария произошла в 42-ую годовщину масштабного блэкаута в Нью-Йорке, который погрузил город в темноту на двое суток.

Причиной сбоя, как рассказали в пожарной службе, послужило возгорание трансформатора на одной из улиц Манхэттена.