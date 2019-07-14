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09:30, 14 июля 2019

В городе Стрежевой Томской области власти сначала согласовали, а потом запретили акцию ЛГБТ-сообщества

В городе Стрежевой Томской области власти сначала согласовали, а потом запретили акцию ЛГБТ-сообщества. Администрация в итоге объяснила свое решение тем, что уже согласованный маршрут, как якобы выяснилось, проходит вблизи Центра социальной помощи семье и детям. И потому нарушает закон о защите несовершеннолетних от нежелательной информации. Как передает местное агентство ТВ-2, акция должна была пройти 24 июля. Ее организаторы объявляли о планах согласовать шествия в защиту прав сексуальных и гендерных меньшинств во многих российских городах. Однако местные власти отказались их согласовывать.



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