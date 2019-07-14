Родственники девушки, которая сбежала из дома из-за принуждения к замужеству, насильно увезли ее в Чечню

Родственники двадцатилетней девушки, которая сбежала из дома из-за принуждения к замужеству, насильно увезли ее в Чечню. Они забрали ее из московского женского кризисного центра «Китеж». Об этом сотрудники центра рассказали интернет-изданию «Медиазона». Сама девушка успела пожаловаться правозащитникам на то, что родители отобрали у нее паспорт, не разрешали выходить на улицу и продолжать учебу. Она прожила в кризисном центре всего пять дней, после чего исчезла. О том, что родители везут ее в Чечню, она успела рассказать по телефону своей подруге.