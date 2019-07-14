Кандидаты на выборах в Мосгордуму говорят о том, что избиркомы признают недействительными большое количество подписей

Кандидаты от оппозиции на выборах в Мосгордуму говорят о том, что избирательные комиссии признают недействительными большое количество собранных подписей. Они опасаются отказа в регистрации. При этом политик Дмитрий Гудков написал на своей странице в Фейсбуке, что немалая часть признанных у него недействительными подписей члены комиссии проверяли через систему «Выборы» и сознательно вводили данные с ошибками. Примеры таких искажений он также опубликовал на своей странице. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь в знак протеста объявила голодовку. Между тем, еще накануне в Мосгоризбиркоме говорили, что пока в регистрации отказано только четырем участникам выборной кампании, по остальным решения не принимались.