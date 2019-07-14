Власти США, по некоторым данным, сегодня планируют начать аресты нелегальных мигрантов

Рейды могут пройти в десяти крупнейших американских городах. По крайней мере, об этом в четверг сообщала газета The New York Times со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности США. По данным издания, на начальном этапе сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля планируют задержать как минимум 2 тысячи человек. Собеседники издания, впрочем, сомневаются в эффективности подобных рейдов. Они полагают, что нелегальные мигранты уже знают о планах Белого дома, а также о том, что таможенники не могут входить в дом без разрешения жильцов. Власти США ранее подтвердили, что настроены на проведение рейдов, но точной даты они не называли. Президент страны Дональд Трамп, в свою очередь, уверял, что сотрудники правоохранительных органов намерены депортировать миллионы нелегальных мигрантов. Впрочем, позднее он допустил компромиссное соглашение с демократами, выражавшими недовольство планами Белого дома.



Ранее в разных городах США прошли многотысячные акции протеста против миграционной политики Трампа. Ее участники выступали против разделения мигрантских семей.