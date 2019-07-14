Дмитрий Рогозин сообщил о неполадках, которые могли помещать запуску космического телескопа. «Специалисты боевого расчета, которые в рекордные сроки устранили серьезные предстартовые замечания и обеспечили штатный пуск ракеты-носителя и разгонного блока, будут представлены к государственным наградам», — написал глава Роскосмоса в «Твиттере». Никаких пояснений не последовало. Накануне с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ». С ее помощью ученые надеются найти миллионы новых объектов во Вселенной, в том числе черные дыры.