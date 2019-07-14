Независимые кандидаты в Мосгордуму, которым могут отказать в регистрации, проведут встречу с избирателями. Она пройдет сегодня в центре столицы, в Новопушкинском сквере. Власти полагают, что это несогласованная акция.

Основная цель встречи, по словам инициаторов акции, отстоять своё право на конкурентные выборы. Для этого группа независимых кандидатов в Мосгордуму придёт в Новопушкинский сквер пообщаться с избирателями.

Это в частности намерены сделать Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков. Они в числе тех, кто подписал заявление инициаторов акции. Кандидаты опасаются, что Мосгоризбирком может не допустить их до выборов. Они считают, что процесс проверки подписей избирателей показывает предвзятость комиссий к независимым кандидатам. Требуют их зарегистрировать и не отбраковывать их подписи по формальным показателям. Муниципальный депутат Яшин сообщил «Эху», что избирком признал у него больше допустимого процента брака в подписях и намерен снять с выборов. На нарушения избиркома жаловалась Соболь и ряд других независимых кандидатов. Столичная мэрия назвала незаконной запланированную встречу и предупредила, что организаторов и тех, кто придёт на мероприятие могут привлечь к ответственности. Кандидаты утверждают, что могут встречаться с избирателями и без уведомления.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.