Британский посол в США писал в Лондон, что Трамп вышел из ядерной сделки назло Обаме

Дипломат Ким Дэррок в депеше МИДу назвал это политическим вандализмом, который вызван личными причинами, пишет «Дейли Мейл». Ранее издание уже опубликовало письма посла с критикой президента США. Они стали причиной скандала. Из-за гнева Трампа послу пришлось уйти в отставку. В Британии начали расследование утечки и, как пишет сегодня газета «Санди таймс», установили личность подозреваемого. Отмечается, что в британской разведке и МИДе пришли к выводу, что хакерской атаки не было.