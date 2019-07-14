Родственники насильно увезли в Чечню девушку, которая сбежала из дома в Москве из-за принуждения к замужеству. Последние пять дней 20-летняя девушка находилась в женском кризисном центре «Китеж», рассказали его активисты изданию «Медиазона». Но 12 июля она исчезла и потом смогла сообщить правозащитникам, что ее накачали лекарствами и везут в Чечню. Она пыталась покончить с собой. Волонтеры обратились в полицию, но силовики сказали, что у них нет оснований вмешиваться.