Поэт Виктор Соснора умер на 84 году жизни в Петербурге

Его называли современным классиком.

О смерти поэта сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье. Соснора ребенком жил в блокадном Ленинграде, был эвакуировали и позже попал в партизанский отряд, став сыном полка. Публиковаться Соснора стал в середине прошлого века, в том числе в самиздате и за границей. В Ленинграде вокруг поэта образовался литературный кружок. Соснора дружил с Лилей Брик, его поддерживали Борис Слуцкий, Константин Симонов и Николай Асеев. Поэт читал курсы лекций в Новом Парижском университете и преподавал во Вроцлаве. По мнению некоторых критиков оригинальная и сложная поэтика текстов Сосноры наследует, в частности, романтизму и футуризму. В последние годы Соснора тяжело болел.

О дате и месте похорон пока не сообщали.