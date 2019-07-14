Мощи святых покровителей брака Петра и Февронии сегодня доставят из Мурома в Москву

В Храме Христа Спасителя патриарх Кирилл проведёт по этому случаю праздничный молебен.

Доступ к мощам Петра и Февронии для паломников откроют только в начале следующей недели. Но уже сегодня в центре Москвы соберётся много верующих. В три часа дня в Храме Христа Спасителя пройдёт молебен по случаю прибытия мощей муромских святых. С учётом обещания патриарха Кирилла что вход на богослужение будет бесплатным может быть массовое паломничество верующих. Один из выходов со станции метро Кропоткинская из-за прибытия мощей Петра и Февронии закроют. В случае большого наплыва паломников могут перекрыть и Патриарший мост, сообщили в столичном департаменте региональной безопасности. Гражданам рекомендуют подходить к собору со стороны Волхонки. Полиция, сотрудники Росгвардии, МЧС и ЧОП последят за порядком на время мероприятий. Очередь паломников будет формироваться на Пречистенской набережной. При большом количестве верующих она начнётся от станции метро Парк культуры, сообщили в пресс-службе Московского патриархата.

Мощи святых пробудут в Москве до конца следующей недели.