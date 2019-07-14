В Нижнем Новгороде пройдет митинг против строительства мусорного полигона в Архангельской области

«Нет свалке на Шиесе! Нет строительству новых мусорных полигонов в России! Прекратить преследование экоактивистов! Немедленно начать строительство современных заводов по переработке отходов! Обеспечить возможность раздельного сбора мусора!» — с такими требованиями, как пишет издание «Нижний Новгород Online» со ссылкой на организаторов, сегодня выйдут на акцию солидарности жители Нижнего Новгорода. Власти города акцию согласовали. В Вологодской области эко-активисты также проведут митинг-концерт в поддержку Шиеса, где строят полигон для мусора из Москвы. Свою акцию планировали провести и в Котласе на площади Советов. Но администрация города им отказала, поскольку на этом месте будут проводить благоустройство – с площади тут же сняли асфальтобетонное покрытие. Активисты уверены, что ее превратили в руины, чтобы не допустить проведение митинга.

Протесты против ввоза мусора из Москвы продолжаются в Архангельской области почти год.