Независимые кандидаты в Мосгордуму, которых не пускают на выборы, сегодня встретятся с избирателями

Сбор намечен в Новопушкинском сквере на 14 часов. Поводом стали нарушения при регистрации, — сказал «Эху Москвы» муниципальный депутат Константин Янкаускас. Янкаускас подчеркнул, что встреча кандидатов в депутаты с избирателями законна и не требует согласований. Накануне власти Москвы заявили, что рассматривают мероприятие как несогласованную акцию и пригрозили ответственность организаторам и участникам.