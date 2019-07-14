Независимые кандидаты в Мосгордуму собираются провести сегодня встречу с избирателями в центре Москвы

Накануне вечером Любовь Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы. Она сообщила, что в ее подписных листах нашли брака больше допустимого. Илья Яшин, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Александр Соловьев сообщили, что по той же причине им отказывают в регистрации. Встреча назначена на 14 часов в Новопушкинском сквере. Под заявлением инициаторов акции подписались 17 человек, в том числе Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий и Геннадий Гудковы, Сергей Митрохин, Юлия Галямина. В мэрии Москвы заявили, что это будет несогласованная акция, поэтому организаторов и участников могут привлечь к ответственности.