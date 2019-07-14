День взятия Бастилии в Париже пройдет при беспрецедентных мерах безопасности – власти французской столицы готовятся к беспорядкам, которые могут устроить болельщики алжирской сборной после матча в рамках Кубка африканских наций.

На улицы Парижа обеспечивать порядок сегодня выйдут дополнительные 2,5 тысячи полицейских. Они будут следить не только за теми, кто будет отмечать день взятия Бастилии, но и за футбольными болельщиками. Традиционный национальный праздник совпал с полуфиналом Кубка африканских наций. Сегодня вечером состоится матч между Алжиром и Нигерией. Несколько дней назад, когда алжирская сборная одержала победу над Кот-д`Ивуаром, ее болельщики во Франции устроили массовые гуляния, выход команды в полуфинал они отметили погромами, грабежами и столкновениями с силами правопорядка. Завершилось празднование задержаниями десятков человек. Полиции даже пришлось применить слезоточивый газ. Французские власти заявили, что такое поведение недопустимо, пообещали наказать участников беспорядков и предостерегли участников от повторения погромов.

В результате беспорядков 11 июля около 20 полицейских пострадали. В Монпелье погибла женщина.