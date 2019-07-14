Любовь Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист ФБК сообщила в «твиттере», что в ее подписных листах найдено брака больше допустимого. Как сообщил замглавы Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем «телеграм»-канале, в 43-й округе, где баллотируется Соболь, откажут в регистрации всем самовыдвиженцам, в том числе провластным.

В центре Москвы сегодня пройдет встреча кандидатов в Мосгордуму с избирателями. Илья Яшин, Геннадий и Дмитрий Гудковы, Любовь Соболь и ряд других претендентов сообщили накануне, что им отказывают в регистрации. Необходимо обсудить нарушения, сказал «Эху Москвы» глава муниципального района Якиманка Андрей Морев. Встреча начнется в 14 часов в Новопушкинском сквере. Власти Москвы заявили, что это несогласованная акция и предупредили организаторов об ответственности.