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05:11, 14 июля 2019

Британская полиция установила личность подозреваемого в утечке документов посла в США

Об этом сообщает газета «Санди таймс». По ее сведениям, Скотленд-Ярд совместно со службой британской внешней разведки МИ-6 и МИДом установили, что утечка не была результатом хакерской атаки. Ранее газета «Дейли мэйл» опубликовала некоторые письма посла Кима Дэррока в МИД, в которых он резко критиковал Дональда Трампа. Президент США заявил, что больше не намерен иметь с ним дел. Посол был вынужден подать в отставку.



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