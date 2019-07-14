Британская полиция установила личность подозреваемого в утечке документов посла в США

Об этом сообщает газета «Санди таймс». По ее сведениям, Скотленд-Ярд совместно со службой британской внешней разведки МИ-6 и МИДом установили, что утечка не была результатом хакерской атаки. Ранее газета «Дейли мэйл» опубликовала некоторые письма посла Кима Дэррока в МИД, в которых он резко критиковал Дональда Трампа. Президент США заявил, что больше не намерен иметь с ним дел. Посол был вынужден подать в отставку.