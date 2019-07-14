Юрист ФБК Любовь Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

По ее словам, избирательная комиссия признала недействительными почти 15% подписей в ее поддержку при допустимом браке в 10%. В Мосгоризбиркоме заявили, что пока ни одному кандидату в 43-м округе не отказано в регистрации и что у окружных избиркомов есть время до 16 июля, передает «Интерфакс». Между тем, замглавы Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов накануне вечером написал в своем «телеграм»-канале, что в 43-м округе, судя по информации из окружной комиссии, откажут в регистрации всем самовыдвиженцам.

Накануне независимые кандидаты Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Александр Соловьев заявили, что им отказывают в регистрации на выборах в Мосгордуму. Причиной стало опять же превышение максимально допустимого процента брака в подписях.