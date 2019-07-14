Любовь Соболь объявила голодовку

Юрист Фонда борьбы с коррупцией сообщила, что ее снимают с выборов в Мосгордуму. По ее словам, избирательная комиссия признала недействительными почти 15% подписей в ее поддержку при допустимом браке в 10%. Ее соперник, бывший футболист Дмитрий Булыкин также сообщил в «Фейсбуке», что ему из-за брака в подписных листках отказали в регистрации.

Накануне независимые кандидаты Илья Яшин, Дмитрий Гудков и Александр Соловьев заявили, что им отказывают в регистрации на выборах в Мосгордуму. Причиной стало опять же превышение максимально допустимого процента брака в подписях.