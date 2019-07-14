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00:01, 14 июля 2019

Глава Минэкономразвития сегодня должен прибыть в Тольятти, где состоится форум моногородов, на автомобиле Lada XRay

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сегодня должен прибыть в Тольятти, где состоится форум моногородов, на автомобиле Lada XRay. На отечественном кроссовере он выехал из Москвы в пятницу.

Орешкин рассказал, что автомобильный маршрут из Москвы в Тольятти связан с желанием пообщаться в пути с предпринимателями. По словам министра экономического развития, он, таким образом, готовит позицию для финального решения по судьбе федеральной трассы М7 «Волга». Предлагается, что либо она будет полностью реконструирована, либо будет построена новая платная трасса Москва – Казань. При этом Орешкин уверяет, что он лично находится за рулем Lada XRay, а сотрудники ГИБДД его не сопровождают. Маршрут министра в Тольятти, где базируется завод «АвтоВАЗ», пролегает через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Самару. Это путешествие он подробно описывает в своем инстаграме. При этом пользователи в комментариях пишут различные отзывы: от пожеланий хорошей дороги до просьб изучить цены на бензин. Сам форум моногородов, на которые едет Орешкин, пройдет в Тольятти в понедельник.

В августе 2010 года Владимир Путин, являвшийся тогда премьер-министр, совершил пробег из Хабаровска в Читу за рулем желтой Lada Kalina Sport. Его сопровождал кортеж из джипов и две запасные машины той же модели.



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