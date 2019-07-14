В 43-м округе могут отказать в регистрации всем собиравшим подписи для регистрации кандидатами на выборах в МГД

В 43-м избирательном округе могут отказать в регистрации всем собиравшим подписи для регистрации кандидатами на выборах в МГД. Как сообщил в своем Телеграм-канале зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, подписные листы забракованы у всех, включая актера Андрея Соколова, футболиста Дмитрия Булыкина, юриста ФБК Любови Соболь и члена Федерального политкомитета «Яблока» Сергея Митрохина. Любовь Соболь уже объявила в связи с этим голодовку.

Между тем, процент брака выше допустимого Мосгоризбирком выявил в подписных листах экс-депутатов Дмитрия и Геннадия Гудковых, бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьева и члена СПЧ Андрея Бабушкина. Об этом РБК рассказали сами выдвиженцы. Ранее сообщалось о превышении нормы брака в подписях избирателей, представленных Ильей Яшиным.