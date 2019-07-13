Журнал Economist опубликовал обновленный «индекс бигмака»

Исходя из цены бутерброда в разных странах мира и курса валют, авторы исследования выясняют справедливую стоимость американского доллара. Выяснилось, что валюта США значительно дороже практически всех остальных денежных единиц в мире, а самым недооцененным является российский рубль. Курс рубля на 64,5% выше реальной стоимости российской валюты. Авторы указывают, что если в США бигмак стоит $5,74, то в России — 130 руб., или чуть больше $2.