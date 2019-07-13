В центре Москвы на Красной площади полицейские задержали активиста Егора Крука

Как передает ОВД Инфо, он требовал допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. На двустороннем плакате активиста были надписи «Собянин — трус! Требую регистрации независимых кандидатов» и «Путин — вор! Он украл у нас выборы». Крука доставили в отдел полиции «Китай-город», на него составляют протокол за нарушение правил проведения акции. Позже в отдел полиции приехал мужчина, представившийся сотрудником ФСБ. Он изучает плакат активиста.