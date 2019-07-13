В 43-м округе могут отказать в регистрации всем собиравшим подписи для регистрации кандидатами на выборах в МГД

В 43-м избирательном округе могут отказать в регистрации всем собиравшим подписи для регистрации кандидатами на выборах в МГД. Как сообщил в своем Телеграм-канале зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов, это следует из протоколов о проверке подписей. Подписи на выдвижение в этом округе собирали актер Андрей Соколов, футболист Дмитрий Булыкин, юрист ФБК Любовь Соболь, бывший лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Таким образом, в списке кандидатов скорее всего останутся представители партий КПРФ, СР, ЛДПР, которые от сбора подписей освобождены.

Высокий процента брака в подписях избирателей выявлен в документах экс-депутатов Дмитрия и Геннадия Гудковых, бывшего председателя «Открытой России» Александра Соловьева и члена СПЧ Андрея Бабушкина. Об этом РБК рассказали сами выдвиженцы. Ранее сообщалось о превышении выше допустимого процента брака в подписных листах Ильи Яшина.