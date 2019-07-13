В мировой Лиге по волейболу предстоящей ночью пройдут полуфиналы

Сборная России сыграет с командой Польши.

Сборная России год назад стала победителем Лиги наций. Тогда в финальной пульке наши поляков обыграли. Однако в новом сезоне в российской командой произошли большие перемены. Многие лидеры не выступали за главную команду страны из-за травм. А главное – сменился тренерский штаб. Под руководством Туомаса Самельвуо российская команда проводит лишь первый турнир. И пока выглядит достойно. Чему подтверждение – попадание в четверку сильнейших команд планеты. Правда, безоговорочное поражение накануне от американцев со счетом 0-3 несколько смазало картину. Впрочем, в той игре финский наставник россиян сознательно дал отдых своим лидерам. Насколько он оказался прав – узнаем сегодня ночью. Встреча волейбольных сборных России и Польши начнется в час ночи по Москве. Трансляция на МАТЧ ТВ.

Вторую путевку в финал Лиги Наций разыграют волейболисты США и Бразилии.