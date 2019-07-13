Протестовавшего кандидата в муниципальные депутаты в Петербурге оштрафовали на 20 тысяч рублей

Мужчина требовал, чтобы избирательная комиссия приняла у него документы.

Суд признал Романа Максимова организатором перекрытия проспекта перед зданием, где находится муниципальный избирком. Об этом Максимов сообщил в своем Твиттере. В тот день люди просто без остановки ходили по пешеходному переходу. Максимов заявил, что лишь просил распространить видео, где он с другими кандидатами, рассказывал, как комиссия саботирует свою работу. Штраф он намерен обжаловать. Напомню, муниципальная кампания в Петербурге проходит максимально скандально. Некоторые избиркомы меняли время и место работы и объявляли итальянскую забастовку, воды не принимать документы у оппозиционеров. У дверей комиссий появлялись подставные очереди. На некоторых кандидатов нападали. Сейчас оппозиционерам отказывают в регистрации путем различных манипуляций с документами. В некоторых случаях доходит до прямого обмана. Муниципальные выборы назначены в Петербурге на восьмое сентября.

Центризбирком накануне отметил, что больше всего жалоб сейчас поступает именно из Петербурга.