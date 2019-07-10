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Эксклюзив Эха 21:00, 13 июля 2019

Встреча кандидатов в Мосгордуму с избирателями пройдет завтра в Новопушкинском сквере

Поводом для встречи стали нарушения при регистрации желающих со стороны мэрии, — сказал «Эху» муниципальный депутат Константин Янкаускас.

Янкаускас подчеркнул, что встреча кандидатов в депутаты с избирателями законна и не требует согласования с властями.

Ранее столичное правительство предупредило организаторов мероприятия об ответственности за проведение несанкционированной акции. Участники намерены потребовать регистрации всех независимых кандидатов на выборах в МГД, кто сдал подписи избирателей в свою поддержку.



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