Вероятнее всего в 43м округе откажут в регистрации всем собравшим подписи кандидатам

Это следует из информации, основанной на протоколах о проверке подписей, выданных сегодня кандидатам.

Об этом пишет в своем телеграм-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и заместитель председателя Общественной палаты Алексей Венедиктов.

В списке кандидатов скорее всего останутся представители КПРФ, СР, ЛДПР, которым не нужно было собирать подписи.

Подписи на выдвижение в этом округе собирали актер Андрей Соколов, футболист Дмитрий Булыкин, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и бывший лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин и Сергей «Паук» Троицкий.