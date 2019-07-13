В Петербурге на 84-м году жизни умер поэт и драматург Виктор Соснора

Он был одним из самых заметных поэтов Петербурга и считался единственным представителем «официальных шестидесятников» в Ленинграде. Одновременно с подцензурными публикациями в советских официальных издательствах, тексты Сосноры расходились в самиздате и публиковались за рубежом. Он много ездил за границу, читал лекции во Франции и США. Дружил с Лилей Брик, Николаем Асеевым. О дате и месте похорон Виктора Сосноры пока не сообщалось.