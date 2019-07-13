В Саратовской области в  военной части под Вольском взорвалась железнодорожная цистерна с топливом

Как сообщает областное управление МЧС, четверых военных госпитализировали с ожогами. При этом, по данным регионального правительства, ожоги у двух пострадавших составили 90%, еще у одного — 70% ожогов, у четвертого — 40%. По предварительным данным, взрыв произошел из-за разрыва шланга во время перекачки топлива из цистерны в грузовой автомобиль, разлившийся бензин по неизвестной причине воспламенился.