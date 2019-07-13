Кандидаты в депутаты МГД получат копии документов о результатах проверки подписей в субботу и воскресенье., за два дня до заседания комиссии. Об этом, как передает РИА, рассказал член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Он отметил, что некоторые кандидаты потребовали немедленно выдать им документы, однако у комиссии по закону есть 10 дней на проверку подписей, а прием документов на регистрацию кандидатов завершился только 6 июля. Решения о регистрации или об отказе будут приняты 16 июля. Всего на места в столичный парламент претендуют 426 человек.