Власти Москвы согласовали на 20 и 21 июля два митинга, посвященные выборам в Мосгордуму

Акции состоятся на проспекте Сахарова. Как сообщил Интерфаксу первый замглавы столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник, первый митинг пройдет в субботу с 14:00 до 16:00 с заявленной численностью до 15 тыс. человек. Вторая акция пройдет в воскресенье с 14:00 до 16:30 с числом участников до 10 тыс. Ранее столичное правительство предупредило организаторов оппозиционного митинга, запланированного на завтра об ответственности за проведение несанкционированной акции. Участники намерены потребовать регистрации всех независимых кандидатов на выборах в МГД, кто сдал подписи избирателей в свою поддержку.