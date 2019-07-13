СМИ: Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении Путина, а также о руководстве Минобороны

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении Владимира Путина, а также о руководстве Минобороны. Как сообщил РИА неназванный военно-дипломатический источник, эту фейковую информацию собираются использовать для обоснования новых антироссийских санкций. По словам источника, в общих чертах, эта кампания повторяет сценарий так называемого «Панамагейта» в 2015 году. Информация, по сведениям РИА, будет вбрасывается в медийное пространство через аффилированные с госдепом США НКО и признанные в России иноагентами СМИ, в частности «Радио Свобода» и «Настоящее время».