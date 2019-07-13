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19:30, 13 июля 2019

Представители националистических организаций требуют у здания СБУ в Киеве требуют ареста Виктора Медведчука

Как передает ТАСС, участники акции также бросили несколько дымовых шашек на дорогу напротив входа в здание. Их претензии сводятся к тому, что на канале «112 Украина», который связывают с лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», вечером будет транслировать фильм американского режиссера Оливера Стоуна о событиях в стране, начиная с 2013 года. Собравшиеся пояснили, что изначально планировали собраться у здания телеканала «112 Украина», однако перенесли протест к силовому ведомству по соображениям безопасности, так как ночью канал был обстрелян из гранатомета.



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