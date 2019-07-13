Мосгоризбирком забраковал 11,3% подписей, собранных в поддержку выдвижения бывшего футболиста сборной России Булыкина

Мосгоризбирком забраковал 11,3% подписей, собранных в поддержку выдвижения бывшего футболиста сборной России Дмитрия Булыкина кандидатом в Мосгордуму. Это на 1,3% превышает допустимую норму брака. Булыкин пишет у себя в Фейсбуке, что намерен направить в комиссию своих юристов. Булыкин баллотируется по тому же округу, от которого на выборы идут Любовь Соболь, Сергей Митрохин и Андрей Соколов.