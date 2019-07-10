Сразу в нескольких странах мира сегодня проходят акции в поддержку Олега Сенцова

Украинский режиссёр отбывает в России 20-летний срок заключения по обвинению в терроризме. Сегодня ему исполняется 43 года. Это уже шестой день рождения, который он встречает в местах лишения свободы после ареста и приговора суда. Надежду на освобождение Сенцова сегодня выразил президент Украины Владимир Зеленский. Как заявила «Эху Москвы» сестра заключенного Наталья Каплан, все это очень много значит для ее брата.

«Это колоссальная поддержка в первую очередь самого Олега. Хотя мы видим, что сами акции не имеют никаких воздействий, Олег по-прежнему сидит, но для него это очень важно, что его поддерживают», — сказала она.

Н.Каплан добавила, что Сенцова и других политических заключенных необходимо обменять на осужденных на территории Украины россиян. «Я надеюсь, что будут приложены какие-то силы в ближайшем будущем, чтобы освободили Олега и других политзаключенных, потому что на данный момент я вижу, что какой-то борьбы уже не происходит. То есть я не вижу каких-то реальных действий по освобождению Олега и других политзаключенных», — отметила она.

Как передает радио «Свобода», на Украине акции проходят в форме флешмоба «Сенцов+». Участники выражают поддержку не только режиссёру, но и требуют освободить других соотечественников, которые подверглись в России преследованиям. В том числе, это крымские татары, и экипажи украинских кораблей, арестованные после инцидента в Керченском проливе.