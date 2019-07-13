Симона Халеп стала победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде

В финале румынская теннисистка взяла верх над Серенной Уильямс из США.

Букмекеры перед игрой отдавали предпочтение семикратной победительнице Уимблдона. Отдавая дань опыту Уильямс младшей. Однако уже первый сет показал, что двухнедельный лондонский марафон Симона Халеп перенесла куда увереннее.

Румынка начала с брейка, затем сделала еще один. И исход первого сета стал более чем очевиден. 6-2

Вторая партия получилась чуть более упорной. Но и здесь Серена Уильямс не смогла удержать свою подачу. Причем снова дважды подряд. Халеп дожала опытную соперницу на удивление легко.

Это второй титул турниров Большого Шлема в карьере Симоны. В прошлом сезоне она выиграла Ролан гаррос.

Завтра в мужском финале Уимблдона сойдутся Новак Джокович и Роджер Федерер.