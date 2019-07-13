Сразу в нескольких странах мира сегодня проходят акции в поддержку Олега Сенцова

Украинский режиссёр отбывает в России 20-летний срок заключения по обвинению в терроризме. Сегодня ему исполняется 43 года. Это уже шестой день рождения, который он встречает в местах лишения свободы после ареста и приговора суда. Как передает радио «Свобода», на Украине акции проходят в форме флешмоба «Сенцов+». Участники выражают поддержку не только режиссёру, но и требуют освободить других соотечественников, которые подверглись в России преследованиям. В том числе, это крымские татары, и экипажи украинских кораблей, арестованные после инцидента в Керченском проливе.