Причиной вчерашних обысков в пермском отделении «Единой России» стали нарушения в финансировании сотрудников

По сведениям URA.Ru, в этом отделении партии существовало целых три схемы, по которым сотрудники могли получать зарплату из разных мест. Как рассказал источник агентства, поиск документов, подтверждающий такой порядок, привел силовиков сначала в офис партии, а затем в Заксобрание. Накануне из офиса отделения изъяли документы и жесткие диски, официально о причинах следственных действий не сообщалось.