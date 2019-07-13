С Байконура успешно запустили ракету Протон, которая вывела на промежуточную орбиту космическую обсерваторию «Спектр»

Старт провели только с третьего раза. С Байконура ракета с двумя орбитальными телескопами стартовала по плану: в половине четвёртого дня по Москве. Спустя 10 минут обсерватория Спектр с разгонным блоком оторвалась от ракеты-носителя Протон и вышли на суборбитальную траекторию. Так космический аппарат начал путешествие длиной полтора миллиона километров от Земли, уточняет Интерфакс. Запуск транслировали на сайте Роскосмоса.

«Спектр» — совместный проект российских и немецких учёных. Основная задача заключается в исследовании Вселенной в рентгеновском диапазоне длин волн. С помощью астрофизической обсерватории ученые рассчитывают увидеть около трёх миллионов чёрных дыр и вспышки сотен тысяч звёзд. Так специалисты смогут понять, что происходило с галактиками в прошлом. Ракету с космической обсерваторией запустили с третьей попытки. Из-за проблем с аккумулятором в «Спектре» старт с 21 июня перенесли на 12е июля, потом ещё на сутки. Но по словам специалистов торопиться не стоило. Поскольку из-за спешки можно было лишиться уникального аппарата стоимостью в миллиарды рублей.

Только что стало известно, что обсерватория отделилась от разгонного блока на целевой орбите. Аппарат будет еще почти три месяца добираться до места назначения. Он должен оказаться в точке Лагранжа — там, где земное и солнечное притяжение уравновешивают друг друга, а, значит, нужно меньше топлива, чтобы удержать обсерваторию на месте.