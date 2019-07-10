Около трех тысяч человек приняли участие в митинге КПРФ «За справедливость и права граждан» в центре Москвы

В ходе акции не обошлось без задержании.

Еще до начала митинга левых сил полицейские отказались пропускать плакат пенсионерки, на котором было написано «Лжец Путин надоел и его муниципальный фильтр тоже». По мнению силовиков, он не соответствовал заявленной цели акции. Впрочем, женщина полагала иначе: на протяжении 10 минут она пыталась отстаивать свое право пронести плакат, ее поддерживали более десятка других участников акции. В интервью «Эху» она выразил мнение, что Путин противоречит сам себе.

В результате полицейские вызвали ОМОНовцев, которые задержали женщину, а вместе с ней и поддерживавшего ее мужчину. Их вывели под руки. В это время лидер КПРФ Геннадий Зюганов требовал ликвидации социального неравенства, а также выступал в поддержку директора Совхоза имени Ленина Павла Грудинина. По его мнению, на предприятие экс-кандидата в президенты идет рейдерская атака. Лидер коммунистов связал это с опасностью Грудинина для российских властей. На протяжении всего митинга звучали лозунги «Все мы – Грудинин» и «Руки прочь от Грудинина».

Московский областной суд ранее постановил передать экс-супруге Грудинина Ирине две трети акций Совхоза имени Ленина. Сам директор предприятия называет это попыткой рейдерского захвата со стороны бизнесмена Владимира Палихаты.