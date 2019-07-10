У здания Мосгоризбиркома сегодня проходят пикеты с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборы в МГД

У здания Мосгоризбиркома в Москве сегодня проходят одиночные пикеты с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Участники акции столкнулись сегодня и с провокаторами, и недовольством охраны здания.

Одиночные пикеты начались с провокации. К тому моменту, как к Мосгоризбиркому пришли первые активисты, у здания, неподалеку от входа, уже стоял молодой человек с плакатом, который к в выборам в Мосгордуму никакого отношения не имел. Однако из-за него, другие желающие не могли встать в пикет, не нарушая закон, рассказала «Эху» муниципальный депутат Пресненского округа Анастасия Ромашкевич.

Это не единственный раз, когда полиции пришлось вмешаться в ситуацию. Спустя несколько часов после этого правоохранители приехали вновь – правда, на этот раз по вызову охранника Мосгоризбиркома. Однако полицейские только спросили у стоящей с плакатом активистки ее имя, фамилию и место жительства и после беседы с охранником уехали. В этот момент к зданию пришло около 30 человек, которые также по очереди вставали с плакатом у входа. Как пояснила «Эху» активистка Мария Каплан, пикетируя у Мосгоризбиркома, люди протестуют против незаконных действий в отношении независимых кандидатов.

По словам Марии Каплан, ей в частности как члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в районе Гольяново во время рабочей группы отказали ознакомиться с подписными листами кандидатов, которые, как предполагает активистка, были заполнены с нарушениями.

Одиночные пикеты в поддержку независимых депутатов, баллотирующихся в Мосгордуму, начались в минувшую среду.

Избирком забраковал часть подписей за выдвижение муниципального депутата Ильи Яшина на выборы в Мосгордуму. Это политическое решение, призванное устранить конкурента провластного кандидата. Такое мнение «Эху» высказал сам Илья Яшин.

Заседание комиссии по решению о допуске Ильи Яшина до выборов пройдет в понедельник. К заседанию депутат планирует подготовить аргументированные возражения и добиться своей регистрации.

У кандидата в депутаты мосгордумы Андря Соколова нашлись поддельные подписи, — сказала «Эху» его возможный конкурент на выборах Любовь Соболь. По её словам, это только одно из нарушений в ходе этой кампании.

Соболь отметила, что уже подала несколько жалоб, первая из которых была девятого июля. По её словам, сотрудники избиркома на них не реагируют, и объявляют на всю страну, что таких обращений не получали.

Подход ко всем кандидатам в депутаты Мосгордумы при проверке подписей должен быть един. Такое мнение в эфире «Эха» высказал заместитель председателя Общественной палаты Алексей Венедиктов.

Венедиктов добавил, что закон о процессе регистрации кандидатов на выборы требует изменений.