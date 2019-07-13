В Ингушетии задержана бывшая сотрудница Мемориального комплекса жертв репрессий

Об Как сообщил у себя в Фэйсбуке адвокат Билан Цуро. Зарифу Саутиеву подозревают в применении насилия к полицейским. Активистку перевезли в СИЗО в Нальчике, в ближайшие дни суд вынесет решение о мере пресечения. В январе приказом Минкульта Ингушетии, Саутиева уволена с должности замдиректора по научной работе Мемориального комплекса жертв репрессий. В музее объяснили увольнение сокращением штата. Как писал «Кавказский узел», сама активистка считает увольнение незаконным и связывает его со своим участием в акциях протеста против изменения границы с Чечней.