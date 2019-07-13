Власти города Дегтярск в Свердловской области сорвали установку памятной доски 37-му президенту США Ричарду Никсону

Он в детстве жил там со своими родителями. Полиция задержала инициатора установки таблички.

Пенсионера Петра Кикилыка оставили до завтра в отделе полиции, сообщает интернет-издание «МБХ Медиа». 75летний мужчина хотел установить памятную табличку в центре Дегтярска о пребывании в городе будущего 37го президента США Ричарда Никсона. Дело в том, что там ещё в 20е годы работали его родители как представители компании «Лена Голдфилдс» и вместе с ними жил их сын, тогда подросток, позже руководитель Соединённых Штатов. Ричард Никсон играл с местными мальчишками в футбол и имел большой авторитет. Любопытно, что в конце 50х годов Никсон, тогда вице-президент США, приехал в город детства во время рабочего визита в Советский Союз. Дегтярска в программе поездки не было. Но чиновник, посетив Свердловск и ещё один город настоял на том, чтобы заехать в Дегтярск. Никсон спустился в шахту, прошёл по городу и заглянул в дом, где жил с родителями. Пожилого местного жителя, который хотел установить табличку на фасаде бывшего рудоуправления, теперь обвиняют в организации несанкционированной акции.

По словам правозащитников, власти Дегтярска сначала согласовали установку таблички, но затем устроили на этом месте свою «фейковую» акцию.