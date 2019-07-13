Бывший журналист ингушского оппозиционного издания «Фортанга» Рашид Майсигов сообщил о пытках в отделе полиции

Его задержали накануне, однако местонахождение стало известно лишь спустя сутки.

Майсигов утверждает, что сотрудники правоохранительных органов били его током и хотели, чтобы он признал свою вину. Об этом интернет-изданию «МБХ медиа» сообщил адвокат экс-журналиста Магомед Аушев. По его словам, других подробностей задержания Майсигова пока нет, однако его подозревают в обороте наркотиков в крупном размере. Аушев добавил, что бывший журналист «Фортанги» отказался давать показания и своей вины не признает. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания в Назрани – об этом сообщила мать задержанного. По ее словам, в дом к ней и сыну ворвались силовики в масках, которые начали проводить обыск. В ходе него, как рассказала женщина, в руках у одного из сотрудников появился пакт с белым веществом. Также она утверждает, что силовики сделали вид, будто нашли на журнальном столике стопку листовок с призывами к объединению с Грузией.

За полтора месяца до своего задержания Майсигов прекратил заниматься журналистикой и завершил сотрудничество с «Фортангой», объясняя это угрозами от неизвестных людей.