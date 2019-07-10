У здания Мосгоризбиркома возобновились одиночные пикеты с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Многие независимые кандидаты опасаются снятия своих кандидатур из-за забракованных избиркомом подписей или по другим формальным процедурам.

Избирком признал недействительными более 11% подписей за выдвижение Ильи Яшина кандидатом в МГД. Об этом у себя в ФБ пишет сам Яшин, который является главой муниципального округа Красносельский. Максимально допустимый брак — 10%. По словам Яшина, львиную долю подписей забраковали с помощью базы МВД, проверку по которой ему не дали проконтролировать. Юристы штаба Яшина подготовят возражения на забракованные подписи; избирком рассмотрит их 15 июля.

У кандидата в депутаты мосгордумы Андря Соколова нашлись поддельные подписи, — сказала «Эху» его возможный конкурент на выборах Любовь Соболь. По её словам, это только одно из нарушений в ходе этой кампании.

Соболь отметила, что уже подала несколько жалоб, первая из которых была девятого июля. По её словам, сотрудники избиркома на них не реагируют, и объявляют на всю страну, что таких обращений не получали.

Подход ко всем кандидатам в депутаты Мосгордумы при проверке подписей должен быть един. Такое мнение в эфире «Эха» высказал заместитель председателя Общественной палаты Алексей Венедиктов.

Венедиктов добавил, что закон о процессе регистрации кандидатов на выборы требует изменений.

Между тем, власти Москвы уже уведомили организаторов о недопустимости завтрашней встречи муниципальных депутатов с избирателями в центре Москвы.