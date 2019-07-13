У здания Мосгоризбиркома возобновились одиночные пикеты с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Многие независимые кандидаты опасаются снятия своих кандидатур из-за забракованных избиркомом подписей или по другим формальным процедурам. Между тем, власти Москвы уже уведомили организаторов о недопустимости завтрашней встречи муниципальных депутатов с избирателями в центре Москвы. В мэрии считают встречу незаконной, поскольку уведомление по проведению массового мероприятия не подавалось. Сами организаторы утверждают, что могут встречаться с избирателями и без уведомления.