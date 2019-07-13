Z Архив новостей новости
5 3 6 251
16:36, 13 июля 2019

У здания Мосгоризбиркома возобновились одиночные пикеты с требованием допустить независимых кандидатов на выборы

У здания Мосгоризбиркома возобновились одиночные пикеты с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Многие независимые кандидаты опасаются снятия своих кандидатур из-за забракованных избиркомом подписей или по другим формальным процедурам. Между тем, власти Москвы уже уведомили организаторов о недопустимости завтрашней встречи муниципальных депутатов с избирателями в центре Москвы. В мэрии считают встречу незаконной, поскольку уведомление по проведению массового мероприятия не подавалось. Сами организаторы утверждают, что могут встречаться с избирателями и без уведомления.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередной эпизод «переписывания» истории Это очень напоминает «расследования» известной фейк-конторы «беллингкэт», которая старательно отрабатывает единственную версию по падению малазийского «Боинга» в Донбассе на основе «стопроцентных свидетельств» из соцсетей…

5 429 6 39127 10.07
Kистория, войны, германия, памятники, память, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Проблемы «крымских татар» нет, есть жулики, провокаторы и преступники Нет никакой проблемы крымских татар, есть проблема определённых товарищей, которые пилят в Крыму бабло за счёт своей национальности, плачась на весь свет, как их несчастных притесняют…

5 161 6 16815 11.07
Kобщество, крым, меньшинства, власть, мнения
Блоги

+ «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии «Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела об оскорблении власти в отношении Габунии Президент не поддержал введение санкций против Грузии…

5 231 6 25494 09.07
8читать ;смотреть
Kпутин, грузия, санкции, внешняя политика, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Беда Грузии Несмотря ни на что, верю в возрождение Грузии. Потому что знаю людей, которые интеллектуальным и физическим трудом прославляют свою нацию

5 124 6 13754 08.07
Kгрузия, мид, мнения
Голосование
Считаете ли вы, что сегодня ФСБ работает честнее других силовиков?
5 59 6 6755 12.07
Блоги

МИД РФ: Нынешний инцидент – яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с неприемлемыми выпадами в адрес российского руководства на грузинском телеканале

5 55 6 6503 08.07
Kмид, рф, грузия, тв, скандалы, политика, конфликты, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Неожиданный и неадекватный выхлоп экстремизма Шакалы заткнутся. У России и Грузии есть будущее. Мы, две нации, любим друг друга, несмотря на подонков, и это главное. Мы справимся…

5 209 6 26266 08.07
Kгрузия, рф, политика, конфликты, общество, тв, сми, скандалы, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Несколько «но», которые не дают оснований для энтузиазма Байден обрушился на Россию и говорил о всевозможных угрозах, исходящих от нее. То есть — мало не покажется: он будет очень близок к позиции того антироссийского консенсуса, который сейчас правит бал в Конгрессе США…

5 91 6 11476 12.07
Kбайден, сша, выборы, политика, снв, рф, ядерное оружие, украина, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Про крымских татар Закон один – если у народа есть место, которое этот народ называет своей родиной, то скорее развалятся Великие пирамиды, чем народ забудет о своей мечте вернуться на свою сладкую отчизну…

5 234 6 30203 11.07
Kполитика, общество, мнения
Новости

В Киеве здание телеканала «112 Украина» обстреляли из гранатомета Как сообщается на официальном сайте компании, никто не пострадал…

5 39 6 5156
Интервью Один

гости: Александр Жолковский, Лада Панова

Мне кажется, что в России действительно внешняя несвобода только подчеркивает внутреннюю сущность христианской души. Мне представляется, что она именно на этом контрасте и держится…

5 76 6 10182 12.07
#слушать 01:47:37 8читать ;смотреть $скачать 24.6 МБ
Блоги

Алексей Мельников публицист

Стояние напротив Грузии Ничего с Грузией уже сделать невозможно. Отменяй или разрешай самолеты, запрещай или не трогай экспорт. Ничего это не даст…

5 57 6 8532 10.07
Kполитика, общество, грузия, события
Блоги

+ Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Андрей Малахов: Всё, что мы хотели — это сделать праздник улыбок и счастья Телеведущий канала «Россия 1» обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен запланированный телемост между Россией и Украиной…

5 399 6 60950 09.07
8читать ;смотреть
Kукраина, рф, тв, конфликты, зеленский, видео, события
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Поиски саркофага Какой бы вариант с сохранением Путина у власти ни был реализован, смысл один – помещение политической мумии на правящие высоты. И ничего не менять…

5 105 6 16122 11:46
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Либерализм, что-то новое… Типичное проявление постсоветского либерализма — это когда люди не имеющие базового образования легко бросаются грязью в тех, кого научное сообщество называет профессионалами…

5 37 6 6237 11.07
Kполитика, общество, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

ведущие: Матвей Ганапольский, Евгений Киселев, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

Есть один вопрос. Ценит ли государство этих людей, которые погибли? Мы не знаем этих людей, поэтому говорить, герои это или не герои – но уж явно не преступники – очень трудно…

5 67 6 12085 07.07
#слушать 50:39 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть

Популярное за неделю

Новости

Грузинская патриархия раскритиковала высказывания российского президента Слова Владимира Путина о том, что во времена СССР сначала была образована республика Абхазия, в которую вошла сегодняшняя Грузия, в Тбилиси назвали искажением исторических фактов

5 7 6 11973
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это государство не умеет профессионально исполнять свои обязанности как в том, что касается сгоревшего «Лошарика», так и в том, что касается ареста преступника, который в центре Москвы грабит прохожих…

5 68 6 120655 06.07
#слушать 49:45 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Kполитика, видео, передачи
Голосование

3124247
«Суды над отравительницами»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 7467 07.07
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Путин, мат и последствия Вы будете смеяться, но у Путина и его обслуги остается один вариант – бомбить Воронеж! То есть, под видом наказания строптивого соседа, наказать своих…

5 258 6 232135 08.07
Kгрузия, журналистика, внешняя политика, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Про оскорбление Путина. Мне не понравилось. Перебор по хронометражу и очень многословно. Оскорбляемый должен выглядеть посмешищем и желательно идиотом, а не жертвой длинного и запутанного пещерного сквернословия…

5 68 6 98995 10.07
#слушать 51:20 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7939215
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4111347

Сегодня в эфире