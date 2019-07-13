Головной блок космической обсерватории «Спектр-РГ» успешно отделился от третьей ступени носителя

Трансляцию запуска ведет на своем сайте Роскосмос. Отделение обсерватории от разгонного блока ДМ-03 на целевой орбите произойдет примерно через час. Ракета-носитель «Протон-М» стартовала с Байконура в 15:30. «Спектр-РГ» — совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне. Космической обсерватории предстоит путешествие в 1,5 млн км.