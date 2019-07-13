Несколько сотен тысяч человек откликнулись на сетевой призыв о штурме американской военной базы в Неваде

Секретный объект часто фигурирует в медиа как место, где проводятся эксперименты над инопланетянами.

Сторонники идеи взять штурмом так называемую базу «Зона 51» и наконец открыть миру правду о секретных экспериментах над гуманоидами объединились в группе мероприятия на фейсбуке – там число потенциальных участников флешмоба достигло 600 тысяч Военная база расположена на юге штата Невада и нередко фигурирует в различных конспирологических теориях о неопознанных летательных объектах и в апокрифических историях об исследовательских программах над инопланетными существами. По официальной информации на базе разрабатываются экспериментальные летательные аппараты. Люди, то ли в шутку, то ли всерьез намерены выяснить всю правду – существуют ли секретные правительственные программы. Девиз сетевого события, которое должно состояться 20 сентября в Неваде – «Они не смогут остановить нас». Участники живут идеей собраться и продемонстрировать массовое желание узнать все. Главное, предупреждают модераторы сетевого события, «бегать быстрее чем летают пули охранников».

Власти США только в 2013 году признали существование секретной базы в полутора сотнях километров от Лас-Вегаса. Многие уверены, что на объекте разрабатывают механизмы по изменению климата и даже технологи по путешествиям во времени и пространстве.