Федеральная торговая комиссия США утвердила договоренность с Facebook о взыскании с соцсети 5 млрд долларов

Денежные санкции на Facebook американские власти хотят наложить из-за нарушений при обработке личных данных пользователей. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. По данным ее источников, договоренность с соцсетью поддержали трое членов Федеральной торговой комиссии из пяти. Речь идет о скандале, связанном с передачей данных британской компании Cambridge Analytica. По разным оценкам, она получила доступ примерно к 87 миллионам аккаунтов в Facebook. Об этом в начале прошлого года сообщила газета The New York Times. Компанию тогда обвинили в том, что она смоделировала поведение миллионов пользователей, чтобы показывать им соответствующую политическую рекламу в преддверие президентских выборов 2016 года. Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось давать объяснения на двух слушаниях в Конгрессе США. Он заверял, что соцсеть в дальнейшем будет бережнее обращаться с личными данными пользователей.

Материалы, касающиеся соглашения между властями и Facebook, будут переданы на рассмотрение в Минюст США, однако когда ведомство вынесет свое решение, неизвестно.